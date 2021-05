Rubrică dedicată tuturor celor care au rol politic și administrativ important în Regiunea de Nord-Est. Fiecare are o istorie în spate, aproape toți fac față unor anchete mai mult sau mai puțin penale, au susținători sau contestatari. Prin poziția pe care o ocupă infuențează destinul unor comunități mai mici sau mai mari.

Ionel Arsene: declarații de avere niciodată lămurite public

De când a ajuns în fruntea PSD, deputat și apoi președinte de județ, Ionel Arsene a avut parte de o atenție specială în privința declarațiilor de avere. Au fost analizate, au fost disecate, iar concluzia a fost una singură: în cea mai mare parte a perioadei analizate, veniturile publice, declarate, nu acopereau cheltuielile. De aceea mulți se așteptau la un control amănunțit al Agenției Naționale de Integritate. Dacă acest control a avut loc, nimeni nu s-a obosit să spună că Ionel Arsene și-a justificat banii și că declarațiile de avere au fost greșit întocmite. Sau că ele sunt corecte, dar că atunci cel care le-a postat a fost avertizat / amendat / sancționat.

În declarația de avere depusă la începutul acestui mandat Ionel Arsene declară, ca titular unic, un teren de 20.000 mp în comuna Vânători-Neamț (un om bine informat investește în viitor, pe o rută în dezvoltare, cea a viitoarei autostrăzi care va lega cândva Ardealul de Moldova) și un apartament de 84 mp în Târgu Neamț. De reținut și interesant este anul în care a devenit proprietar al terenului, an în care, potrivit CV-ului, era student la Facultatea de Management, Inginerie Economică și Dezvoltare Rurală a Universității de Științe Agronomice București, dar și administrator al unei firme de tâmplărie din lemn stratificat. Semn că Ionel Arsene s-a descurcat pe propriile picioare încă din tinerețe. Nu are mașină, bunuri mobile, bijuterii scumpe, etc. Are în schimb datorii. Multe în valută, peste 200.000, cu mențiunea că sunt în derulare. A împrumutat, totuși, în nume personal pe cineva cu 135.000 lei, exact cât a împrumutat și el de la cineva. Probabil este vorba despre un serviciu financiar făcut cuiva care nu se bucura de aceeași credibilitate ca și Ionel Arsene.

În 2019, Ionel Arsene a încasat o indemnizație de conducere în valoare de 164.268 lei. În dreptul soției nu mai apare nici un fel de sumă, nici măcar nu este pomenită în declarația de avere. Oricum, se pare că suma îi permite să etaleze costume de firmă, ceasuri deosebite, bijuterii. Pentru Ionel Arsene principiul „haina îl face pe om” pare perfect aplicabil.

Un trafic de influență plimbat între două instanțe și cu 21 de termene

Ionel Arsene a fost trimis în judecată de DNA în februarie 2018, fiind acuzat de trafic de influență. Președintele CJ Neamț a fost cercetat în două dosare separate pentru trafic de influență, însă procurorii le-au conexat, chiar dacă cele două fapte au fost comise în contexte diferite. Unul dintre dosare are la bază denunțul lui Gheorghe Ștefan, fostul primar de Piatra Neamț, care declara că i-a dat lui Arsene o sumă de bani pentru a-i face probleme la Agenția Națională de Integritare lui Culiță Tărâță, președinte al CJ Neamț în perioada 2012-2014.

În Dosarul 431/103/2018 penal, corupţie, Tribunalul Bacău, având în vedere lipsa martorilor şi cererea de amânare a cauzei, formulată de către inculpat, prin apărător ales, amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 08.04.2021, ora 12:00. Ar fi cel de-al 22 termen, majoritatea celor 21 de dinainte având făcut anunțul ”amână cauza” din diverse motive.

Dragoș Chitic, ”moșierul”

Spre deosebire de șeful ierarhic de la PSD, vicepreședintele Dragoș Chitic, fost primar și viceprimar de Piatra Neamț, pare un adevărat moșier. El este proprietarul a nu mai puțin de 42.080 mp de terenuri (peste 4 ha), din care 5.000 de mp agricol în Dobreni, o adevărată pădure de 23.000 mp în Bârgăoani și două terenuri intravilane, unul de 1.080 de mp în Gârcina și un altul de 13.000 mp în Bârgăoani. Marea majoritate a acestor terenuri și pădurea au fost cumpărate cu banul jos în anul de grație 2005, perioadă în care era director comercial la o firmă importantă din județ.

La capitolul locuințe proprietate personală Dragoș Chitic stă mai bine, fiind fericitul deținător, împreună cu soția sa, Manuela, a două apartamente în Piatra Neamț, unul de 96 de mp din anul 2000 și unul de 54 mp din 2008. În perioada în care a fost viceprimar, în 2013, actualul vicepreședinte Dragoș Chitic și-a cumpărat două autoturisme, un Volkswagen Passat și un Ford Kuga.

În contul bancar declarat al lui Dragoș Chitic sunt 42.000 de lei, iar în ultimul an ca primar la Piatra Neamț a câștigat aproape la fel de mult ca președintele Arsene, adică 157.697 de lei (un miliard și jumătate în lei vechi).

Condamnat la 3 ani cu suspendare în primă instanță

Curtea de Apela Bacău l-a condamnat pe Dragoş Chitic pe 11 iunie 2019, încă primar pe atunci, la 3 ani de închisoare cu suspendare, în dosarul în care a fost judecat pentru abuz în serviciu. Împreună cu el au fost judecați Marin Bordei, fost şef Serviciu Administrare Patrimoniu în cadrul Primăriei Piatra Neamţ, Vasile Vișan, secretarul primăriei, un expert evaluator, un notar public şi un om de afaceri.

În perioada 20-28 ianuarie 2010, inculpaţii Chitic Dragoş Victor şi Vişan Vasile, beneficiind de ajutorul inculpatului Bordei Marin, cu încălcarea dispoziţiilor legale, au semnat şi avizat mai multe documente care au stat la baza emiterii, de către Consiliul Local Piatra Neamţ, a unei hotărâri prin care a fost inventariată, la o valoare mult diminuată, o suprafaţă totală de 21.055 mp teren de pe raza municipiului.

Sentința primei instanțe, în care Dragoș Chitic a fost condamnat la 3 ani de închisoare cu suspendare a fost atacată cu recurs la Înalta Curte de casație și Justiție, unde a fost reluată judecata. Să reținem că instanţa a mai decis: „Menţine măsura sechestrului asiguratoriu instituit prin ordonanţa procurorului din data de 18.01.2018, asupra următoarelor bunuri imobile: – apartamentul nr. 25 din Piatra Neamţ, str. Prof. Iulian Antonescu nr. 13, bloc T11, scara B, etaj 2, înscris în Cartea funciară 51348-C1-U22 Piatra Neamţ (CF vechi 4018) nr. cadastral/topografic 51348-C1-U22, dobândit prin contractul de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 449 din 30.01.2008 de BNP B. V., aflat în proprietatea inculpatului C.D.V.”

Mădălina Ciubotaru – fără terenuri, casă sau mașină

Mădălina Ciubotaru a trăit foarte modest, dacă ținem cont de declarația sa de avere. Practic, în afară de salariul de 42.000 de lei, câștigat în 2019 în calitate de asistent social la Căminul de Bătrâni Roznov și de alocația de creștere a copilului, nu are locuință, mașină, terenuri. Salvarea a venit de la părinți, care au de toate, locuință, terenuri și mașină. Tatăl, nu mai trebuie spus, este Ionel Ciubotaru, fostul primar al orașului Roznov.

Două dosare de atragere a răspunderii

Unul dintre dosare, cel care ține de o societate a Consiliului Județean Neamț, unde este acum vicepreședinte, arată că Mădălina Ciubotaru nu este străină de treburile județului. Ea a fost director la SC Neamț Turism SA, care ”administra” ceea ce noi numeam stațiunea Negulești. Activitatea în dosar a început în 2015, acum vreo 6 ani și, după expertize, amânări, amenzi (1.000 de lei pentru Mădălina Ciubotaru, pentru că nu a prezentat documentele firmei) s-a ajuns aproape de final. La ultimul termen instanța a avut vești proaste pentru actualul vicepreședinte al Consiliului Județean: ”Admite cererea de atragere a răspunderii patrimoniale personale, formulată de creditoarea ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE NEAMŢ – din subordinea DIRECŢIEI GENERALE REGIONALE A FINANŢELOR PUBLICE IAŞI, în contradictoriu cu pârâta CIUBOTARU MĂDĂLINA VERONICA. Dispune ca pasivul rămas neacoperit al societăţii debitoare S.C. NEAMŢ TURISM S.A., în cuantum de 573.298,86 lei, să fie suportat de către pârâta CIUBOTARU MĂDĂLINA VERONICA. Executorie. Cu drept de apel în termen de 7 zile de la publicarea hotărârii în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, urmând ca cererea să fie depusă la Tribunalul Neamţ. Pronunţată astăzi, 04.03.2021, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei”.

Va fi interesant de văzut cum va acționa Consiliul Județean în legătură cu această soluție executorie.

Într-un alt dosar, Mădlina Ciubotaru s-a ales cu atragerea răspunderii personale în calitate de administrator de firmă. Ca să cumpere o mașină, a cumpărat o firmă și de aici pocinogul, fiscul i-a scos bunurile la vânzare pentru o datorie de 41.000 de lei la bugetul de stat.

Angela CROITORU

Sursă material: Mesagerul de Neamț, 8 aprilie 2021