Rubrică dedicată tuturor celor care au rol politic și administrativ important în Regiunea de Nord-Est. Începem cu județul Bacău, în ordine alfabetică.

Cosmin Necula a câștigat în 2016 fotoliul de primar al Bacăului, candidând din partea PSD cu 35,33% din voturile exprimate, o victorie categorică în condițiile în care alegerile locale s-au desfășurat într-un singur tur. (amănunte aici). Politicianul de doar 38 de ani era văzut de mulți, după aceste rezultate, ca un exemplu al viitorului glorios pentru PSD.

Necula a făcut primii pași în politică din timpul facultății, la PSD. A ocupat funcția de președinte a organizației de tineret a partidului, din 2006 a fost membru în Consiliul Național al PSD iar din 2013 conduce organizația municipală Bacău a partidului. Actualul primar al Bacăului, jurist de profesie, a fost deputat în perioada 2012-2016, de pe listele PSD iar anterior, între 2005 și 2012 a fost șef de cabinet parlamentar. Este absolvent al cursurilor Colegiului Național de Apărare și a Academiei Naționale de Informații „Mihai Viteazul”.

A dus o campanie electorală agresivă, afirmând că va „curăța Bacăul de mafia Stavrache” (sursă aici), acuzându-l pe acesta și pe „penalii din PNL” pentru situația în care se găsește Bacăul. El afirma: „Mă despart fundamental de principalii mei contracandidați la capitolul integritate. Nici eu, nici familia mea nu am făcut afaceri cu statul, nu am devalizat bugete publice, nu am făcut evaziune fiscal și nu am aranjat licitații ca alții care cer acum votul băcăoanilor, unii pentru a patra oară”. (sursă aici).

Cosmin Necula promitea băcăuanilor în 2016 un altfel de administrație, care să pună nevoile cetățenilor pe primul loc. Începutul a fost interesant, primarul aducând oameni noi în Consiliul Local, care nu mai ocupaseră funcții publice în trecut. (amănunte aici).

Mandatul lui Necula a venit însă și cu unele controverse și chiar probleme de natură juridică. După rezultatul dezamăgitor de la alegerile europarlamentare, în care PSD a suferit o înfrângere importantă, primarul de Bacău a fost unul dintre primii care au cerut ieșirea de la guvernare, exprimându-se chiar într-o manieră categorică: „Clar și transparent cetățenii spun că noi trebuie să plecăm de la guvernare… Am convingerea că România trebuie să aibă o opoziție de stânga puternică. Însă, într-o opoziție de stânga veritabilă nu își mai pot găsit locul Oprișani, Ștefănești și Bădălăi”. (sursă aici). De remarcat este că, în ciuda eșecului pe plan național pentru PSD, în județul Bacău la europarlamentare acest partid a câștigat, e adevărat la o distanță mai mică de 1% față de PNL, dar a obținut 27,8% față de 23,48% la nivel național.

Atitudinea critică a edilului local a fost rapid taxată. La finalul lunii septembrie liderul PSD Bacău, Dragoș Benea, cu care avea divergențe mai vechi, cerea retragerea sprijinului politic pentru Necula acuzându-l pe acesta că dă vina pe Guvern pentru nereușitele sale (sursă aici). Propunerea lui Benea a fost aprobată în 29 septembrie. Reacția lui Cosmin Necula a venit imediat: „Vremea baronilor locali nu a trecut încă. După 19 ani de muncă zilnică în PSD, Dragoș Benea a hotărât să îmi retragă sprijinul politic. Am deranjat solicitând Guvernului, în repetate rânduri, banii pe care i-a luat locuitorilor municipiului Bacău” (sursă aici).

În luna noiembrie, înainte de votul la primul tur al alegerilor prezidențiale, Necula și-a declarat susținerea pentru candidatul independent susținut de Pro România și ALDE, Mircea Diaconu, în dauna președintei propriului partid, Viorica Dăncilă (detalii aici). Acest fapt, coroborat cu criticile la adresa conducerii după rezultatele obținute la aceste alegeri, au marcat și sfârșitul primarului de Bacău în PSD. În Cex-ul partidului din 12 noiembrie, excluderea din PSD a lui Necula a devenit oficială, reacția acestuia fiind: „În PSD, dacă spui adevărul, ești dat afară” (sursă aici). În primul tur al prezidențialelor, județul Bacău a fost câștigat de Klaus Iohannis cu 37%, urmat de Viorica Dăncilă cu 25,7%, candidatul susținut de edilul Bacăului, Mircea Diaconu, obținând 10%. În turul 2, Klaus Iohannis a câștigat clar și la Bacău cu aproximativ 62% din voturi.

După excluderea din PSD, drumul lui Cosmin Necula era destul de previzibil, acesta alăturându-se Pro România, liderul acestei formațiuni politice, Victor Ponta dând asigurări că îl va susține pentru obținerea unui nou mandat în 2020 (sursă aici).

La începutul lunii iulie 2019, Cosmin Necula a fost adus în centrul atenției când Direcția Națională Anticorupție (DNA) a decis trimiterea sa în judecată pentru „participație improprie (sub forma determinării) la infracțiunea de abuz în serviciu”. În comunicatul de presă emis de DNA sunt explicate pe scurt și circumstanțele: “La data de 10 iulie 2017, într-o ședință a Consiliului Local Bacău, inculpații Necula Cosmin și Ștefan Dragoș Daniel, în calitățile menționate mai sus, cu intenție, i-au determinat pe consilierii locali prezenți să adopte o hotărâre cu încălcarea dispozițiilor Legii 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general. Ca urmare a demersurilor celor doi inculpați, Consiliul Local Bacău, în calitate de organ deliberativ și în exercitarea atribuțiilor prevăzute de Legea 215/2001 privind administrația publică locală, a dispus finanțarea proiectelor depuse de două asociații (cu sumele de 553.000 lei respectiv 15.000 de lei) deși acestea, în urma punctajului acordat de Comisia tehnică de aplicare a Legii 350/2005, s-au clasat pe locurile 12, respectiv 20, iar proiecte având un punctaj superior au fost respinse”. (sursă aici). Cosmin Necula a negat toate acuzațiile: „Am luat act de comunicatul DNA cu privire la trimiterea mea în judecată. Am convingerea că justiția își va urma cursul și îmi voi dovedi nevinovăția în instanță”. (sursă aici).

Alături de Necula, a fost trimis în judecată și viceprimarul de la acea vreme, Dragoș Daniel Ștefan, membru ALDE. Interesant este că în luna martie a acestui an, chiar edilul Bacăului este cel care a avut inițiativa de a-l demite pe viceprimarul ALDE. (sursă aici). În acest dosar s-a dispus strămutarea cauzei de la Bacău la Neamț, dar faza de judecată este abia la început. Rămâne de văzut care va fi evoluția cazului în instanță deoarece pare evident că viitorul politic, și nu numai, al lui Cosmin Necula va depinde de această decizie, care, oricum, nu se va da foarte curând.

Alegerile locale în municipiul Bacău promit să fie foarte interesante. Primarul actual ales din partea PSD, între timp trecut la Pro România, are în continuare destui susținători și a declarat în multiple rânduri că își dorește un nou mandat. PSD trece prin probleme interne, PNL este în creștere la nivel național, dar rămâne de văzut dacă asta se va materializa și în alegerile locale. Mai ales că ”elementul nou” numit coronavirus poate da foarte multe calcule peste cap.

V. Bălănescu