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Acciza la motorină scade cu 20%, dar numai pentru 16 zile. Reducerea promisă: până la 68 de bani pe litru

de Croitoru Angela

Șoferii, transportatorii și fermierii ar putea plăti mai puțin pentru motorină în a doua jumătate a lunii august. Ministerul Finanțelor anunță reducerea temporară cu 20% a accizei la motorina standard, măsură aplicabilă între 16 și 31 august 2026.

Reducerea este de 560,86 lei la 1.000 de litri, iar ministerul estimează un efect de până la 68 de bani pe litru la pompă. Pentru un plin de 50 de litri, economia ar putea ajunge la aproximativ 34 de lei, dacă diminuarea accizei va fi transferată integral în prețul final.

Măsura este însă una de scurtă durată: este valabilă doar 16 zile și va fi reevaluată la fiecare două săptămâni, în funcție de evoluția pieței. Acciza redusă va fi de 2.243,43 lei/1.000 de litri, față de nivelul anterior.Acciza la motorină scade cu 20%, dar numai pentru 16 zile. Reducerea promisă: până la 68 de bani pe litru

Ministerul Finanțelor „măsura vine ca răspuns la creșterea puternică a cotațiilor internaționale și a prețurilor la pompă”, a transmis ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

Pentru transportatori, ministerul estimează economii anuale de circa 2.443 de lei pentru o autoutilitară și până la 23.750 de lei pentru un camion de 40 de tone. Fermierii ar putea economisi aproximativ 6.800 de lei într-un sezon, la un consum de 10.000 de litri.

Rămâne de văzut dacă reducerea fiscală se va regăsi efectiv în prețurile de la pompe și ce se va întâmpla după data de 1 septembrie.

(Z.C.H.)

Autor:

Croitoru Angelahttps://zch.ro/
Angela Croitoru este redactor specializat în administrație publică și politică, dar a trecut prin toate domenii de presă. A lucrat atât în presa scrisă județeană ( Ceahlăul, Realitatea, Monitorul de Neamț), cât și în radio ( Radio 1). În prezent scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Are în portofoliu interviuri, anchete de real impact în zonă și o experiență în presă de peste 25 de ani.
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