Un eveniment rutier soldat cu rănirea unei persoane a avut loc în după amiaza de 28 iulie pe varianta ocolitoare a municipiului Piatra Neamț. Un autoturism a ieșit de pe carosabil și s-a răsturnat pe cupolă, parțial pe trotuarul unde din fericire nu era nici o persoană la acel moment. Apelul pentru ajutor, prin numărul unic de urgență 112, a fost înregistrat în dispeceratul ISU Neamț în jurul orei 17:21, salvatorii fiind solicitați pe strada Dimitrie Leonida. S-a anunțat că ar fi implicate două autoturisme în care se aflau doar conducătorii auto și că, în urma impactului un autoturism a părăsit partea carosabilă și s-a răsturnat pe cupolă, conducătorul auto fiind blocat în interior.

La locul indicat au fost alocate forțe și mijloace de intervenție de la Detașamentul de pompieri Piatra Neamț. Cu ajutorul echipamentelor din dotare militarii au acționat pentru scoaterea șoferului din interiorul autoturismului. „Victima, conștientă și cooperantă, cu multiple traumatisme a fost preluată de echipajul SMURD TIM. Ulterior, bărbatul în vârstă de 35 de ani a fost transportat la UPU Piatra Neamț”, a anunțat ISU Neamț. Pompierii militari au așteptat ca polițiștii să termine cercetarea la fața locului pentru a curăța carosabilul și a îndepărta mașina de pe trotuar.

