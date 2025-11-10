FAPT DIVERSACTUALITATE

Accident spectaculos la Bodești! Un tânăr de 19 ani s-a răsturnat cu mașina, dar a scăpat ca prin minune

de Popa Denisa

Sâmbătă seara, 8 noiembrie 2025, în jurul orei 19:00, un accident rutier a avut loc pe DJ 155 G, în comuna Bodești. Sistemul automat e-call a alertat autoritățile după ce un autoturism, în care se afla doar conducătorul auto, a părăsit partea carosabilă și s-a răsturnat.

Accident spectaculos la Bodești! Un tânăr de 19 ani s-a răsturnat cu mașina, dar a scăpat ca prin minuneLa fața locului au ajuns rapid echipaje de la SVSU Bodești, Detașamentul de pompieri Piatra-Neamț — cu o autospecială de stingere dotată cu modul de descarcerare și o ambulanță SMURD TIM —, precum și polițiști de la IPJ Neamț.

Până la sosirea salvatorilor, șoferul, un tânăr în vârstă de 19 ani, a reușit să iasă singur din mașină. Acesta a fost evaluat medical de echipajul SMURD, însă a refuzat transportul la spital, semn că a scăpat nevătămat dintr-un accident care putea avea urmări grave.

Pompierii au intervenit pentru asigurarea măsurilor de prevenire a incendiilor și pentru curățarea carosabilului de resturile rezultate în urma evenimentului rutier.

Cercetările continuă pentru a stabili cauza exactă a accidentului.

