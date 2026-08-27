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Accident rutier la Târgu-Neamț – un autoturism s-a răsturnat pe cupolă iar șoferul a rămas încarcerat

de Sofronia Gabi

Un accident de circulație soldat cu rănirea unei persoane a avut loc pe 27 august, în orașul Târgu-Neamț. Forțele de ordine și cele de intervenție au fost solicitate să intervină pe DN 15C prin apel la numărul unic de urgență 112, înregistrat în dispecerat în jurul orei 11:33. S-a reclamat faptul că un autoturism în care se afla doar conducătorul auto a părăsit partea carosabilă și s-a răsturnat în albia unui pârâu. În urma impactului persoana a rămas încarcerată.

La locul solicitării au fost alocate forțe și mijloace de intervenție de la Detașamentul de pompieri Târgu-Neamț, SAJ și IPJ. „Cu ajutorul echipamentelor din dotarea autospecialei, pompierii au acționat pentru extragerea victimei din autoturism. Victima, un bărbat care prezenta politraumatisme, a fost predată echipajului de la SAJ. Ulterior, bărbatul în vârstă de 51 de ani a fost transportat la spital pentru investigații și tratament de specialitate”, anunță ISU Neamț. Urmează ca polițiștii rutieri să stabilească cauzele și condițiile în care a avut loc accidentul.

FOTO ISU Neamț

Autor:

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
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