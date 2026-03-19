FAPT DIVERSACTUALITATEINFRACȚIONAL

Accident rutier în orașul Târgu Neamț

de Popa Denisa

În data de 18.03.2026, prin apel la 112, la ora 20:32 a fost anunțat un accident rutier produs în satul Humulești din orașul Târgu-Neamț. În accidentul rutier au fost implicate un autoturism, în care se afla doar conducătorul auto și un atelaj hipo în care se aflau două persoane.
La locul solicitării au fost alocate forțe și mijloace de intervenție de la Detașamentul de pompieri Târgu-Neamț (o autospecială de stingere cu modul pentru descarcerare și o ambulanță SMURD), SVSU Vânători Neamț SAJ și IPJ.
Persoanele care se aflau în atelajul hipo (un bărbat de 29 ani și un copil de 14 ani) au fost asistate medical la locul evenimentului de către echipajele SAJ și SMURD, ulterior fiind transportate în stare de conștiență la CPU Târgu-Neamț. Conducătorul autoturismului nu a necesitat îngrijiri medicale.
Pompierii au acționat și pentru asigurarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor si pentru curățarea carosabilului de elementele rezultate în urma accidentului rutier.

Autor:

Popa Denisahttps://zch.ro/
Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Este cel mai tânăr membru al echipei și o experiență în presă de un an și 6 luni. Are excelente abilități tehnice.
Articolul precedent
Anunț finalizare proiect. Digitalizarea întreprinderii TRIALTERN S.R.L.
Anunț privind vânzarea bunurilor mobile
Articolul următor
Ultima ora

Categorii

