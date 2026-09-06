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Accident rutier în comuna Țibucani – un copil de 11 ani a fost rănit

de Sofronia Gabi

Un accident de circulație soldat cu rănirea unei minore în vârstă de 11 ani a avut loc pe 6 septembrie în localitatea Davideni din comuna Țibucani. Prin apel la numărul unic de urgență 112, înregistrat în dispeceratul ISU Neamț în jurul orei 13:20, s-a anunțat că sunt implicate două autoturisme. Au intervenit pompierii militari și Serviciul de Ambulanță Județean Neamț.

La sosirea forțelor de intervenție toate cele șase persoane, care se aflau în autoturismele implicate în accident, erau evacuate. O fetiță în vârstă de 11 ani, cu traumatisme la nivelul membrelor inferioare, a fost preluată de echipajul de la SAJ și ulterior transportată la spital”, anunță ISU Neamț. Urmează ca polițiștii rutieri să stabilească cauzele și condițiile în care a avut loc evenimentul nedorit.

FOTO ISU Neamț

(G. S.)

Autor:

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
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