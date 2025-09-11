Un tânăr în vârstă de 19 ani, care nu deținea permis de conducere, a provocat un accident, miercuri dimineață, 10 septembrie, în jurul orei 09:40, pe bulevardul Decebal din municipiul Piatra Neamț. Incidentul, soldat cu pagube materiale, a fost sesizat polițiștilor prin apel la 112.

„Cu ocazia deplasării la fața locului și a cercetărilor efectuate s-a stabilit faptul că, în timp ce un tânăr, în vârstă de 19 ani, ar fi condus autoturismul pe bulevardul Decebal, având direcția de deplasare Bicaz spre Bacău, ajuns la sensul giratoriu amplasat la intersecția cu strada Mihai Eminescu, nu s-ar fi asigurat corespunzător la efectuarea manevrei de mers înapoi acroșând un autoturism”, au transmis reprezentanții IPJ Neamț.

Atât șoferul de 19 ani, cât și celălalt conducător auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative. În urma verificărilor, polițiștii au stabilit că tânărul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Pe numele acestuia a fost întocmit dosar penal, cercetările fiind continuate.

Denisa POPA