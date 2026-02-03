ACTUALITATENEAMȚSOCIAL

Accident provocat de un șofer băut. Un autoturism răsturnat și o persoană rănită

de Popa Denisa

Un șofer aflat sub influența alcoolului a provocat, marți dimineață, 3 februarie, un accident în localitatea Costișa, soldat cu răsturnarea unui autoturism și rănirea ușoară a unei femei.

Potrivit polițiștilor din cadrul Serviciului Rutier Neamț, incidentul s-a produs la ora 06:50, când un bărbat de 44 de ani, din Piatra Neamț, conducea un autoturism ce tracta o remorcă, din direcția Podoleni spre Buhusi. În timpul unei manevre de depășire a unui alt autoturism condus de o femeie de 56 de ani, remorca a intrat în balans, acroșând vehiculul din față.

Impactul a făcut ca femeia să piardă controlul asupra direcției și să părăsească partea carosabilă, iar autoturismul bărbatului s-a răsturnat pe partea stângă a drumului. Conducătoarea auto a suferit răni ușoare.

Testarea cu aparatul etilotest a scos la iveală că șoferul de 44 de ani avea o concentrație de 0,08 mg/l alcool pur în aerul expirat. Cercetările continuă în cadrul unui dosar penal deschis pentru vătămare corporală din culpă și conducere sub influența alcoolului.

Accident provocat de un șofer băut. Un autoturism răsturnat și o persoană rănită Accident provocat de un șofer băut. Un autoturism răsturnat și o persoană rănită

Foto: IPJ Neamț

Autor:

Popa Denisahttps://zch.ro/
Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Este cel mai tânăr membru al echipei și o experiență în presă de un an și 6 luni. Are excelente abilități tehnice.
Articolul precedent
FOTO. Accident în Neamț. Un șofer fără permis a intrat cu mașină într-un tractor – 2 persoane au fost rănite
Articolul următor
Neamț. Accident cu trei răniți la Pâncești – una dintre victime este însărcinată

Ultima ora

INFRACȚIONAL

FOTO. Trei tineri din zona Roman, reținuți după percheziții DIICOT: zeci de doze de canabis și 3-CMC, cântare și sume de bani, ridicate

Trei tineri din zona municipiului Roman au fost reținuți...
SOCIAL

Alocațiile, indemnizația și stimulentul de inserție vin mai devreme în februarie

Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială anunță că...
Social Neamț

Alocațiile, indemnizația și stimulentul de inserție vin mai devreme în februarie

Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială anunță că...
Social Neamț

Neamț. Accident cu trei răniți la Pâncești – una dintre victime este însărcinată

Un accident de circulație soldat cu trei femei rănite,...
SOCIAL

FOTO. Accident în Neamț. Un șofer fără permis a intrat cu mașină într-un tractor – 2 persoane au fost rănite

Un accident s-a produs în această dimineață, 3 februarie,...

Categorii

stiri regionale
Informare asupra datelor cu caracter personal prelucrate de zch.ro
Facebook RSS
© ZCH News - stiri regionale