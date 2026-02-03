Accident provocat de un șofer băut. Un autoturism răsturnat și o persoană rănită

Un șofer aflat sub influența alcoolului a provocat, marți dimineață, 3 februarie, un accident în localitatea Costișa, soldat cu răsturnarea unui autoturism și rănirea ușoară a unei femei.

Potrivit polițiștilor din cadrul Serviciului Rutier Neamț, incidentul s-a produs la ora 06:50, când un bărbat de 44 de ani, din Piatra Neamț, conducea un autoturism ce tracta o remorcă, din direcția Podoleni spre Buhusi. În timpul unei manevre de depășire a unui alt autoturism condus de o femeie de 56 de ani, remorca a intrat în balans, acroșând vehiculul din față.

Impactul a făcut ca femeia să piardă controlul asupra direcției și să părăsească partea carosabilă, iar autoturismul bărbatului s-a răsturnat pe partea stângă a drumului. Conducătoarea auto a suferit răni ușoare.

Testarea cu aparatul etilotest a scos la iveală că șoferul de 44 de ani avea o concentrație de 0,08 mg/l alcool pur în aerul expirat. Cercetările continuă în cadrul unui dosar penal deschis pentru vătămare corporală din culpă și conducere sub influența alcoolului.

Foto: IPJ Neamț