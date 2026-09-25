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Accident pe strada General Nicolae Dăscălescu – o persoană a fost rănită

de Sofronia Gabi

Un accident de circulație soldat cu rănirea unei persoane a avut loc pe 24 septembrie, pe strada General Nicolae Dăscălescu din Piatra Neamț. Apelul pentru ajutor, prin numărul unic de urgență 112, a fost înregistrat în dispecerat în jurul orei 22:10, anunțându-se că un vehicul a acroșat un biciclist.

La data de 24 septembrie a.c., în jurul orei 22:10, în timp ce un bărbat de 52 de ani, din Piatra-Neamț, conducea un autoturism pe strada G.N. Dăscălescu, ar fi efectuat manevra de schimbare a benzii de deplasare, ar fi acroșat un bărbat de 56 de ani, ce se deplasa pe prima bandă, în calitate de biciclist”, conform IPJ Neamț.

În urma impactului biciclistul a fost rănit, autoturismul fiind avariat. Victima a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale. Ambii participanți la trafic au fost testați alcoolscopic, rezultatele fiind negative. Cercetările continuă pentru stabilirea cauzelor și condițiilor în care a avut loc incidentul rutier.

Autor:

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
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