Accident pe E85. Un camion încărcat cu țevi metalice s-a răsturnat

Un bărbat în vârstă de 56 de ani a ajuns la spital după ce ansamblul rutier pe care îl conducea s-a răsturnat, marți dimineață, 6 octombrie, pe E85, în comuna Săbăoani.

Accidentul a fost anunțat la 112 în jurul orei 06:35. Ansamblul format din cap tractor și remorcă, încărcat cu țevi metalice, a părăsit partea carosabilă și s-a răsturnat. În camion se afla doar conducătorul auto.

„La locul solicitării au fost alocate forțe și mijloace de intervenție de la Detașamentul de pompieri Roman, SAJ și IPJ. La sosirea pompierilor conducătorul auto era evacuat. Bărbatul, în vârstă de 56 de ani, cu traumatisme, a fost preluat de echipajul SAJ și ulterior a fost transportat la spital”, au transmis reprezentanții ISU Neamț.

Pompierii au asigurat măsurile necesare pentru prevenirea izbucnirii unui incendiu și înlăturarea altor eventuale pericole.

Foto: ISU Neamț