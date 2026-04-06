Accident pe E85 – un autoturism s-a răsturnat pe marginea drumului

„În urma verificărilor efectuate de polițiști a rezultat faptul că, în timp ce un bărbat, de 45 de ani, cetățean ucrainean, conducea un autoturism, pe DN2, în localitatea Secuienii Noi, ar fi părăsit partea carosabilă, răsturnându-se. În urma evenimentului rutier au rezultat doar pagube materiale”, confirm IPJ Neamț. Șoferul a refuzat testarea cu aparatul etilotest și prelevarea mostrelor biologice, în cadrul unei unități medicale, fiind reținut pentru 24 de ore, Acesta este cercetat într-un dosar penal cu acuze de refuz de recoltare de mostre biologice.

Un eveniment rutier în care un șofer a pierdut controlul volanului, a ieșit cu mașina în decor și s-a răsturnat, a avut loc pe 5 aprilie, pe E 85, în localitatea Secuieni. Forțele de intervenție au fost solicitate prin apel la numărul unic de urgență 112, înregistrat în dispeceratul ISU Neamț în jurul orei 17:18. Salvatorii au fost anunțați că este implicat un singur autoturism, în care se afla doar conducătorul auto.

Au fost alocate forțe și mijloace de intervenție de la Detașamentul de pompieri Roman, cu o autospecială de stingere cu modul pentru descarcerare și o ambulanță SMURD. „Până la sosirea forțelor de intervenție persoana s-a autoevacuat. Bărbatul în vârstă de 50 de ani nu a solicitat îngrijiri medicale. Pompierii au acționat pentru asigurarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor”, conform Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț.

