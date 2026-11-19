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Două autoturisme au fost implicate într-un accident produs pe E85, în comuna Secuieni, miercuri seara, 18 noiembrie, în jurul orei 21:26. În urma impactului, unul dintre vehicule a părăsit partea carosabilă.

La locul accidentului au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului Roman, echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean și polițiștii.

La sosirea echipajelor de intervenție, cele trei persoane aflate în autoturismul care a ieșit de pe carosabil erau deja evacuate.

Un bebeluș în vârstă de numai trei luni a fost preluat de echipajul SAJ și transportat la spital pentru investigații și îngrijiri medicale de specialitate.

Potrivit IPJ Neamț: „În timp ce un tânăr de 27 de ani, din Roman, conducea un autoturism pe DN2, din direcția Roman spre Bacău, în interiorul localității Secuienii Noi, ar fi pierdut controlul asupra autovehiculului, ar fi pătruns pe sensul opus de mers intrând în coliziune cu un alt autoturism.

După producerea accidentului, tânărul ar fi părăsit locul producerii accidentului, fiind identificat ulterior, pe DN2, în județul Bacău.

A fost testat cu aparatul etilometru, rezultatul fiind de 1,08 mg/l alcool pur în aerul expirat, fiind condus la Spitalul municipal Roman, unde, în prezența cadrelor medicale, a refuzat recoltarea mostrelor biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei”.

Tânărul a fost reținut, în data de 19 noiembrie, pentru 24 de ore.

Foto: ISU Neamț