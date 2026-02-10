ACTUALITATENEAMȚSOCIAL

Accident pe E85. O persoană transportată la spital după impactul dintre două autoutilitare

de Popa Denisa

Un accident între două autoutilitare a avut loc marți dimineață, 10 februarie, pe DN2-E85, în afara localității Traian, o persoană fiind rănită și transportată la spital.

Potrivit informațiilor transmise de polițiștii din cadrul Biroului Rutier Roman, evenimentul s-a produs în jurul orei 08:45. Din primele verificări a reieșit că un bărbat în vârstă de 51 de ani, din Bozieni, care conducea o autoutilitară din direcția Traian către Iași, nu ar fi păstrat distanța regulamentară față de o altă autoutilitară ce circula în fața sa, condusă de un bărbat de 39 de ani, din municipiul Roman.

În urma impactului, autoutilitara aflată în față a fost proiectată în șanțul betonat de pe marginea sensului de deplasare. Accidentul s-a soldat cu rănirea conducătorului auto de 51 de ani, acesta fiind transportat la spital.

Ambii șoferi au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele indicând valoare negativă. Polițiștii continuă cercetările în cadrul unui dosar deschis pentru vătămare corporală din culpă.

Foto: IPJ Neamț

