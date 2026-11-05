Accident pe E85 între o autoutilitară și un TIR
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Accident pe E85 între o autoutilitară și un TIR

Popa Denisa
de Popa Denisa

O autoutilitară și un ansamblu de transport format din cap tractor și semiremorcă, au fost implicate într-un accident produs în această dimineață, în jurul orei 05:26, pe DN2 – E85, în comuna Horia.

În urma impactului, ambii conducători auto au reușit să iasă singuri din vehicule înainte de sosirea echipajelor de intervenție.

Un bărbat de 31 de ani a fost evaluat de echipajul Serviciului de Ambulanță Județean, însă a refuzat să fie transportat la spital.

La locul accidentului au intervenit pompierii din Roman, echipaje SAJ și polițiști. Pompierii au luat măsurile necesare pentru prevenirea izbucnirii unui incendiu și au curățat carosabilul de resturile rezultate în urma coleziunii.

Foto: ISU Neamț

Autor:

Popa Denisa
Popa Denisahttps://zch.ro/
Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Este cel mai tânăr membru al echipei și o experiență în presă de un an și 6 luni. Are excelente abilități tehnice.
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