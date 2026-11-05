Accident pe E85 între o autoutilitară și un TIR

O autoutilitară și un ansamblu de transport format din cap tractor și semiremorcă, au fost implicate într-un accident produs în această dimineață, în jurul orei 05:26, pe DN2 – E85, în comuna Horia.

În urma impactului, ambii conducători auto au reușit să iasă singuri din vehicule înainte de sosirea echipajelor de intervenție.

Un bărbat de 31 de ani a fost evaluat de echipajul Serviciului de Ambulanță Județean, însă a refuzat să fie transportat la spital.

La locul accidentului au intervenit pompierii din Roman, echipaje SAJ și polițiști. Pompierii au luat măsurile necesare pentru prevenirea izbucnirii unui incendiu și au curățat carosabilul de resturile rezultate în urma coleziunii.

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Foto: ISU Neamț