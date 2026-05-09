Accident pe E85. Coliziune între un autotren și un microbuz. Trei persoane transportate la spital

Un accident s-a produs pe drumul european E85, în zona localității Cumpărătura, județul Suceava, unde un autotren și un microbuz au fost implicate într-o coliziune.

Potrivit informațiilor transmise de ISU Suceava, la fața locului au intervenit pompierii militari din cadrul Detașamentului Suceava, cu o autospecială pentru descarcerare și o ambulanță SMURD de tip B2. De asemenea, în sprijin au fost trimise și trei echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean, dintre care unul cu medic.

În urma impactului, patru persoane au fost evaluate medical de echipajele de intervenție, fiind monitorizate la fața locului de personalul medical și paramedical.

După acordarea primului ajutor, doi adulți și un minor au fost transportați la spital pentru investigații suplimentare și îngrijiri de specialitate.

Autoritățile urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs accidentul.

