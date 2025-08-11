O persoană a rămas încarcerată după un accident produs în această dimineață, 11 august, pe E 85, în satul Traian, comuna Săbăoani. La ora 09:42, un apel la 112 anunța impactul între două autoturisme, în care se aflau doar șoferii.

La fața locului au intervenit echipe de la Detașamentul de pompieri Roman, SVSU Săbăoani, Serviciul de Ambulanță Județean și Poliție.

„Ajunși la locul indicat, pompierii au găsit o persoană blocată într-unul dintre cele două autoturisme. Cu ajutorul echipamentelor specifice pompierii au acționat pentru scoaterea victimei din autoturism. Victima, un bărbat în vârstă de 63 de ani, a fost preluată de echipajul SMURD TIM și ulterior transportată la CPU Roman”, au declarat reprezentanții ISU Neamț.

Celălalt șofer, un bărbat de 33 de ani, a primit îngrijiri medicale din partea unui echipaj SAJ Bacău aflat în trecere și apoi a fost dus la spital cu SMURD EPA.

Pompierii au continuat intervenția asigurând măsurile de prevenire a incendiilor și curățând carosabilul de resturile rezultate în urma accidentului.

Denisa POPA

Foto: ISU Neamț