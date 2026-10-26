Accident pe DN2. Un bărbat a ajuns la spital
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Accident pe DN2. Un bărbat a ajuns la spital

Popa Denisa
de Popa Denisa

Un bărbat în vârstă de 78 de ani, din Constanța, a fost transportat la spital, după ce autoturismul pe care îl conducea a fost implicat într-un accident produs pe DN2, în localitatea Secuienii Noi.

Accidentul a avut loc duminică, 25 octombrie, în jurul orei 16:35. Potrivit polițiștilor, bărbatul din Constanța se deplasa din direcția Bacău spre Suceava și ar fi efectuat un viraj la stânga, încălcând marcajul longitudinal simplu continuu care separă sensurile de mers. Mașina sa a fost acroșată de un alt autoturism, condus de un tânăr de 25 de ani, din Suceava, care circula în aceeași direcție.

„În urma evenimentului rutier a rezultat avarierea celor două vehicule și bărbatului de 78 de ani, care a fost transportat la spital. Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilometru rezultatele fiind negative. S-a întocmit dosar penal cu privire la comiterea infracțiunii de vătămare corporală din cuplă”, au transmis reprezentanții IPJ Neamț.

Autor:

Popa Denisa
Popa Denisahttps://zch.ro/
Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Este cel mai tânăr membru al echipei și o experiență în presă de un an și 6 luni. Are excelente abilități tehnice.
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