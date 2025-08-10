Un accident s-a produs noaptea trecută (n.r. 9 august) pe bulevardul Republicii din Piatra-Neamț, zonă unde, în ultima vreme, au fost tot mai multe incidente.

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Neamț, în jurul orei 23:50, un tânăr în vârstă de 18 ani, aflat pe motocicletă, a lovit un autoturism care circula regulamentar, în apropierea intersecției cu bulevardul Decebal. În urma impactului, motociclistul a fost rănit.

Cei doi șoferi au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative. Polițiștii au deschis dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și continuă cercetările.

Denisa POPA

Foto ilustrativă