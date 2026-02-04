Accident pe Bulevardul Decebal, în Piatra-Neamț: două femei au ajuns la spital

Un accident rutier s-a produs luni seară, în jurul orei22:00, pe Bulevardul Decebal din municipiul Piatra-Neamț, fiind anunțat prin apel la 112.

În eveniment au fost implicate două autoturisme, în care se aflau opt persoane. La locul solicitării au intervenit forțe și mijloace de la Detașamentul de pompieri Piatra-Neamț, SAJ și IPJ.

Până la sosirea pompierilor, toate persoanele s-au auto-evacuat din cele două mașini. Două femei, de 21 și 23 de ani, au avut nevoie de îngrijiri medicale, fiind preluate de echipajele SAJ și transportate la spital.

Pompierii au acționat pentru asigurarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor și pentru curățarea carosabilului de elementele rezultate în urma accidentului. Polițiștii urmează să stabilească împrejurările în care s-a produs evenimentul.