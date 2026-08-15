Accident pe bulevardul Decebal din Piatra Neamț

Un incident s-a petrecut vineri noaptea, 14 august, cadrele Poliției Piatra Neamț fiind sesizate, în jurul orei 22:20, să facă cercetări la un eveniment rutier, produs pe bulevardul Decebal. În urma verificărilor efectuate a rezultat faptul că, în timp ce un pietrean de 32 de ani, conducea un autoturism, pe șoseaua menționată, ar fi acroșat un tânăr, de 23 de ani, din același oraș, care traversa strada, pe marcajul pietonal.

„Conducătorul auto a fost testat alcoolscopic, rezultatul fiind negativ, în cazul pietonului indicând o valoare de 1,22 mg/l alcool pur în aerul expirat. Continuăm cercetările cu privire la săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă”, a transmis Poliția Neamț.

Tot vineri, dar în jurul orei 21:10, polițiștii au intervenit la un accident, produs în Piatra-Șoimului. În timp ce un șofer de 29 de ani, din Piatra-Neamț, conducea un autoturism, a intrat în coliziune cu un atelaj aflat în fața sa, în care era un localnic de 48 de ani. În urma tamponării a rezultat vătămarea corporală a conducătorului căruței și a unei pasagere din autoturism, în vârstă de 18 ani. Ambii participanți la trafic au fost testați alcoolscopic, rezultatele indicând că nu consumaseră alcool.

Dan Sofronia