Accident mortal pe șantierul Autostrăzii Moldovei. Un muncitor UMB a căzut de pe un pasaj

Un accident de muncă mortal s-a produs marți după-amiază pe șantierul Autostrăzii Moldovei (A7), în zona localității Filipești, județul Bacău.

Un bărbat de 51 de ani, angajat al grupului de firme UMB, a căzut de pe pasajul construit peste DN2-E85. Potrivit informațiilor disponibile, muncitorul efectua lucrări de îndreptare a fierului-beton de pe marginea lisei – baza de beton a balustradei marginale.

În timpul intervenției, fierul-beton s-ar fi rupt, iar bărbatul și-ar fi pierdut echilibrul, căzând de la o înălțime de peste zece metri.

Colegii au apelat imediat numărul unic de urgență 112. Echipajul medical ajuns la fața locului nu a mai putut face nimic pentru victimă, fiind declarat decesul acesteia.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul. Inspectoratul Teritorial de Muncă Bacău va desfășura, de asemenea, verificări pentru a stabili dacă au fost respectate normele de securitate și sănătate în muncă pe șantier.

Tragedia s-a produs pe unul dintre șantierele importante ale A7, autostrada care va lega Moldova de rețeaua rutieră de mare viteză din sudul țării.

Z.C.