Accident mortal la Bicaz: un bărbat și-a pierdut viața după o traversare neregulamentară

Un eveniment rutier soldat cu decesul unui pieton a avut loc pe 15 septembrie, pe strada Republicii din Bicaz. Polițiștii rutieri au fost anunțați prin apel la numărul unic de urgență 112 înregistrat în dispecerat în jurul orei 20:15. Ajunși la fața locului anchetatorii au stabilit că victima a fost acroșată de un autoturism după ce a traversat prin loc nepermis.

„La data de 15 septembrie a.c., în jurul orei 20:15, în timp ce un bărbat, în vârstă de 67 de ani, din Bicaz, s-ar fi angajat în traversarea drumului public prin loc nepermis și fără să se asigure, ar fi fost acroșat de un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 57 de ani, din Dămuc, ce se deplasa pe strada Republicii, din Bicaz. În urma impactului a rezultat decesul pietonului”, anunță Inspectoratul de Poliție Județean Neamț.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Cercetările continuă în cadrul unui dosar penal cu acuze de ucidere din culpă pentru stabilirea tuturor cauzelor și condițiilor care au dus la producerea tragediei.

