Accident mortal în județul Neamț: O femeie de 73 de ani și-a pierdut viața după ce a fost lovită de o mașină, la Piatra Șoimului
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Accident mortal în județul Neamț: O femeie de 73 de ani și-a pierdut viața după ce a fost lovită de o mașină, la Piatra Șoimului

Popa Denisa
de Popa Denisa

Un grav accident mortal rutier, soldat cu decesul unei persoane, a avut loc în comuna Piatra Șoimului, din județul Neamț. O femeie în vârstă de 73 de ani a murit după ce a fost acroșată de un autoturism, rămânând blocată sub acesta.

Alarma a fost dată în jurul orei 20:50, printr-un apel la numărul unic de urgență 112. La fața locului au fost mobilizate de urgență echipaje de intervenție din cadrul Detașamentului de pompieri Piatra-Neamț, alături de polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Neamț.

Salvatorii ajunși la locul evenimentului au găsit victima prinsă sub autoturism. Pompierii au acționat pentru extragerea femeii, aceasta fiind preluată imediat de un echipaj de terapie intensivă mobilă (TIM).

Accident mortal în județul Neamț: O femeie de 73 de ani și-a pierdut viața după ce a fost lovită de o mașină, la Piatra Șoimului

În ciuda intervenției rapide, leziunile suferite s-au dovedit fatale, medicul de pe ambulanța SMURD fiind nevoit să declare decesul femeii de 73 de ani.

Polițiștii rutieri continuă cercetările la fața locului pentru a stabili împrejurările exacte în care s-a produs tragedia.

Autor:

Popa Denisa
Popa Denisahttps://zch.ro/
Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Este cel mai tânăr membru al echipei și o experiență în presă de un an și 6 luni. Are excelente abilități tehnice.
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