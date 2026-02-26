Accident lângă Izvoare. Șoferiță rănită după impactul dintre un autoturism și un camion  

O femeie în vârstă de 57 de ani a fost rănită, joi, 26 februarie, în urma unui accident produs în afara localității Izvoare.

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Neamț, evenimentul s-a petrecut în jurul orei 13.30. Din primele verificări efectuate la fața locului a reieșit că un tânăr de 25 de ani, din județul Suceava, aflat la volanul unui camion, nu s-ar fi asigurat corespunzător în momentul schimbării direcției de mers.

Camionul condus de acesta a intrat în coliziune cu o mașină care se afla angajată în depășirea regulamentară. În urma impactului, șoferița autoturismului, o femeie din comuna Ștefan cel Mare, a fost rănită și a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele indicând faptul că niciunul nu consumase alcool.

Polițiștii au deschis un dosar penal și continuă cercetările sub aspectul comiterii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

Foto: IPJ Neamț