Accident la Vânători-Neamț: autoturism izbit de un stâlp în zona pensiunii Edera, traficul blocat

Actualizare: Potrivit informațiilor transmise de ISU Neamț, un autoturism în care se aflau patru persoane a ieșit de pe carosabil, izbindu-se de un stâlp de electricitate și de un contor de gaz.

La sosirea salvatorilor, toate cele patru persoane din autoturism se autoevacuaseră. Două dintre acestea, un bărbat de 57 de ani și o femeie de 52 de ani, au avut nevoie de îngrijiri medicale. Victimele au fost preluate de echipajele SAJ și transportate ulterior la spital pentru investigații suplimentare.

Pompierii au asigurat măsurile de prevenire, până la sosirea echipelor de intervenție ale operatorilor de distribuție a energiei electrice și gazelor naturale.

Ulterior, la locul incidentului a fost adus un utilaj special pentru îndepărtarea stâlpului avariat.

Știre inițială: Un accident rutier s-a produs astăzi în comuna Vânători-Neamț, în apropierea pensiunii Edera, unde un autoturism a părăsit carosabilul și a intrat într-un stâlp de electricitate.

Impactul a fost suficient de puternic încât să avarieze serios partea din față a mașinii și să încline stâlpul, ceea ce a generat un risc suplimentar pentru participanții la trafic. La fața locului au intervenit echipaje de pompieri, care au asigurat zona și au evaluat situația.

Circulația rutieră este blocată temporar în zonă, până la finalizarea intervenției și înlăturarea pericolului.

Deocamdată, autoritățile nu au transmis informații oficiale privind eventuale victime. Cauzele producerii accidentului urmează să fie stabilite de polițiști.

Vom reveni cu detalii pe măsură ce apar informații oficiale.

