Accident la Vad Dragomirești: două persoane au fost transportate la spital

Un accident grav s-a produs în data de 1 noiembrie, pe raza localității Vad Dragomirești, în urma unei coliziuni între două autovehicule.

Potrivit primelor informații, în accident au fost implicate 2 mașini, în care se aflau în total 6 persoane. Se pare că, la un moment dat, unul dintre șoferi ar fi încercat o depășire, iar autoturismul ar fi pătruns pe contrasens, unde a lovit un alt vehicul care circula regulamentar.

În urma impactului, două persoane au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale. Celelalte persoane implicate au fost evaluate la fața locului de echipajele de intervenție.

Poliția a deschis o anchetă pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor producerii accidentului.