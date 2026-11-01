Accident la Vad Dragomirești: două persoane au fost transportate la spital
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Accident la Vad Dragomirești: două persoane au fost transportate la spital

Vlad Bălănescu
de Vlad Bălănescu

Un accident grav s-a produs în data de 1 noiembrie, pe raza localității Vad Dragomirești, în urma unei coliziuni între două autovehicule.

Potrivit primelor informații, în accident au fost implicate 2 mașini, în care se aflau în total 6 persoane. Se pare că, la un moment dat, unul dintre șoferi ar fi încercat o depășire, iar autoturismul ar fi pătruns pe contrasens, unde a lovit un alt vehicul care circula regulamentar.

 

În urma impactului, două persoane au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale. Celelalte persoane implicate au fost evaluate la fața locului de echipajele de intervenție.

Accident la Vad Dragomirești: două persoane au fost transportate la spital

Poliția a deschis o anchetă pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor producerii accidentului.

Accident la Vad Dragomirești: două persoane au fost transportate la spital Accident la Vad Dragomirești: două persoane au fost transportate la spital Accident la Vad Dragomirești: două persoane au fost transportate la spital

Autor:

Vlad Bălănescu
Vlad Bălănescuhttp://www.zch.ro
Vlad Bălănescu este administratorul și redactorul șef al site-ului zch.ro. Este doctor în economie și se ocupă în principal de redactarea de materiale din acest domeniu dar și de analize de natură politică, educațională sau administrativă. De mai mult de șase ani scrie pentru site-urile www.mesagerulneamt.ro și www.zch.ro și săptămânalul Mesagerul de Neamț.
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