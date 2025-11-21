ACTUALITATENEAMȚSocial Neamț

Accident la Săbăoani: un autoturism s-a oprit într-un cap de pod

de Sofronia Gabi

Militarii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț au intervenit în zorii zilei de 21 noiembrie la un accident care a fost anunțat pe E 85, în localitatea Săbăoani. Apelul pentru ajutor, prin numărul unic de urgență 112, a fost înregistrat în dispecerat în jurul orei 06:53. Apelantul a specificat că un autoturism în care se aflau două persoane a părăsit partea carosabilă și a lovit un cap de podeț.Accident la Săbăoani: un autoturism s-a oprit într-un cap de pod

Au intervenit forțe din cadrul Detașamentului de pompieri Roman și Inspectoratul de Poliție Județean Neamț. „La sosirea pompierilor, cele două persoane erau ieșite din autoturism. Niciuna dintre acestea nu a necesitat îngrijiri medicale”, anunță ISU Neamț. Cauzele și condițiile în care a avut loc evenimentul rutier sunt cercetate de polițiștii nemțeni.

FOTO: ISU Neamț

Autor:

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
Ultima ora

Infracțional Neamț

Urmărit internațional în Italia, depistat în Piatra-Neamț

Un pietrean de 54 de ani, dat în urmărire...
Infracțional Iași

Iași: Camion cu rachete antitanc și lansatoare de rachete descoperit în Vama Albița

Un cetățean moldovean a fost reținut pentru 24 de...
EDUCATIE

Când miniștrii fac lucruri trăznite: cel al Educației îi pune pe directorii de școli să verifice temele pentru acasă ale elevilor

Ministrul Educației, Daniel David dă dovadă încă odată că...
SANATATE

41 de medicamente noi pe lista celor compensate și gratuite

41 de medicamente noi pe lista celor compensate și gratuite
SOCIAL

Accident la Răucești – un autoturism a ieșit în decor și s-a răsturnat pe cupolă

Un eveniment rutier spectaculos a avut loc pe 20...

