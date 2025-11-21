Accident la Săbăoani: un autoturism s-a oprit într-un cap de pod

Militarii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț au intervenit în zorii zilei de 21 noiembrie la un accident care a fost anunțat pe E 85, în localitatea Săbăoani. Apelul pentru ajutor, prin numărul unic de urgență 112, a fost înregistrat în dispecerat în jurul orei 06:53. Apelantul a specificat că un autoturism în care se aflau două persoane a părăsit partea carosabilă și a lovit un cap de podeț.

Au intervenit forțe din cadrul Detașamentului de pompieri Roman și Inspectoratul de Poliție Județean Neamț. „La sosirea pompierilor, cele două persoane erau ieșite din autoturism. Niciuna dintre acestea nu a necesitat îngrijiri medicale”, anunță ISU Neamț. Cauzele și condițiile în care a avut loc evenimentul rutier sunt cercetate de polițiștii nemțeni.

FOTO: ISU Neamț