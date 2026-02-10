Accident la Săbăoani – o persoană a fost rănită

Un eveniment rutier soldat cu rănirea unei persoane a avut loc pe 10 februarie, în localitatea Săbăoani. Forțele de intervenție și cele de ordine au fost anunțate prin apel la numărul unic de urgență 112, înregistrat în dispeceratul ISU Neamț în jurul orei 09:00. Din primele informații impactul ar fi avut loc între un autocamion, în care se aflau două persoane, și o autoutilitară, în care era doar conducătorul auto. Au intervenit forțe și mijloace de la Detașamentul de pompieri Roman, SAJ și IPJ.

„La sosirea pompierilor, cele trei persoane erau ieșite din autovehicule. Un bărbat în vârstă de 51 de ani a necesitat îngrijiri medicale, fiind preluat de echipajul SAJ și ulterior transportat la spital. Pompierii au acționat pentru asigurarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor și pentru curățarea carosabilului de elementele rezultate în urma accidentului rutier”, conform ISU Neamț.

FOTI ISU Neamț