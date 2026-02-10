Infracțional NeamțINFRACȚIONALStiri fierbinti

Accident la Săbăoani – o persoană a fost rănită

de Sofronia Gabi

Un eveniment rutier soldat cu rănirea unei persoane a avut loc pe 10 februarie, în localitatea Săbăoani. Forțele de intervenție și cele de ordine au fost anunțate prin apel la numărul unic de urgență 112, înregistrat în dispeceratul ISU Neamț în jurul orei 09:00. Din primele informații impactul ar fi avut loc între un autocamion, în care se aflau două persoane, și o autoutilitară, în care era doar conducătorul auto. Au intervenit forțe și mijloace de la Detașamentul de pompieri Roman, SAJ și IPJ.

La sosirea pompierilor, cele trei persoane erau ieșite din autovehicule. Un bărbat în vârstă de 51 de ani a necesitat îngrijiri medicale, fiind preluat de echipajul SAJ și ulterior transportat la spital. Pompierii au acționat pentru asigurarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor și pentru curățarea carosabilului de elementele rezultate în urma accidentului rutier”, conform ISU Neamț.

FOTI ISU Neamț

Autor:

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
Articolul precedent
Video-foto. Iași. Accident mortal la Ciortești, pe DN 24. Circulația rutieră este îngreunată
Articolul următor
Sprijin aero pentru salvarea unui bebeluș

Ultima ora

Sănătate Neamţ

Sprijin aero pentru salvarea unui bebeluș

Un copil de trei luni aflat în suferință din...
Stiri fierbinti

Video-foto. Iași. Accident mortal la Ciortești, pe DN 24. Circulația rutieră este îngreunată

Accident deosebit de grav pe Drumul Național 24, la...
ACTUALITATE

In memoriam Părintele Iustin Pârvu – Prăznuirea zilei sale de naștere

Până în 2013, ziua de 10 februarie era o...
Infracţional Suceava

Suceava: Accident la Poiana Stampei, între un autotren și un autoturism – trei persoane au fost rănite

Un eveniment rutier soldat cu rănirea a trei persoane,...
ADMINISTRAȚIE

Foto. Formare profesională la standarde internaționale la Școala Națională de Poliție Penitenciară „Constantin Brâncoveanu”

Școala Națională de Poliție Penitenciară „Constantin Brâncoveanu” Târgu Ocna...

Categorii

stiri regionale
Informare asupra datelor cu caracter personal prelucrate de zch.ro
Facebook RSS
© ZCH News - stiri regionale