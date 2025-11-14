ACTUALITATEFAPT DIVERSNEAMȚ

Accident la Români, județul Neamț: un biciclist de 55 de ani a ajuns la spital după ce a intrat într-o autoutilitară

de Sofronia Gabi

Incidentul s-a produs pe strada Progresului, în data de 13 noiembrie. Biciclistul a fost rănit, iar polițiștii au deschis un dosar penal pentru stabilirea cauzelor accidentului.

Accident la Români, județul Neamț: un biciclist de 55 de ani a ajuns la spital după ce a intrat într-o autoutilitarăUn bărbat din localitatea Români, județul Neamț, a ajuns la spital după ce a fost implicat într-un accident rutier produs miercuri, 13 noiembrie, în jurul orei 13:00. Evenimentul a avut loc pe strada Progresului, forțele de intervenție fiind alertate prin apel la numărul de urgență 112.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Neamț, „în urma verificărilor efectuate de polițiști s-a stabilit faptul că un bărbat, de 55 de ani, din Români, care se deplasa cu bicicleta spre DJ 155I, ar fi pătruns pe sensul opus de mers, intrând în coliziune cu o autoutilitară condusă de un bărbat de 57 de ani, din municipiul Roman”.

În urma impactului frontal, biciclistul a fost rănit și transportat la spital pentru îngrijiri medicale. Conducătorul autoutilitarei a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. În cazul biciclistului, testarea nu a fost posibilă la fața locului, urmând a fi recoltate probe biologice.

Cercetările continuă în cadrul unui dosar penal, pentru a se stabili cu exactitate cauzele și împrejurările care au dus la producerea accidentului.

Autor:

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
