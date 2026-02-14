Infracțional NeamțACTUALITATEINFRACȚIONAL

Accident la Roman – un TIR s-a răsturnat în afara carosabilului. Șoferul a scăpat nevătămat

de Sofronia Gabi

Un TIR încărcat cu marfă, inclusiv produse alimentare, s-a răsturnat pe centura ocolitoare a municipiului Roman. Evenimentul rutier în urma căruia șoferul a scăpat nevătămat a avut loc pe 13 februarie și a fost anunțat prin apel la numărul unic de urgență 112, înregistrat în dispeceratul ISU Neamț în jurul orei 19:45.

Accident la Roman – un TIR s-a răsturnat în afara carosabilului. Șoferul a scăpat nevătămatÎn jurul orei 19:45 prin apel la 112 a fost anunțat un accident rutier produs pe strada Cucutei din municipiul Roman (pe varianta ocolitoare). Un autotren (ansamblu de vehicule format din cap tractor și remorcă) încărcat cu produse alimentare și non alimentare, în care se afla doar conducătorul auto, a părăsit partea carosabilă și s-a răsturnat pe o parte”, anunță ISU Neamț.

Au intervenit două echipaje de pompieri cu o autospecială de stingere cu modul pentru descarcerare și o ambulanță SMURD din cadrul Detașamentului Roman și un echipaj de la IPJ. „Conducătorul auto s-a autoevacuat până la sosirea forțelor de intervenție. Bărbatul în vârstă de 41 de ani nu a avut nevoie de îngrijiri medicale”, mai arată sursa citată. Urmează ca polițiștii rutieri să stabilească cauzele și condițiile care au dus la producerea accidentului de circulație.

FOTO ISU Neamț

Autor:

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
Articolul precedent
Iași. Medic cardiolog judecat pentru luare de mită
Articolul următor
Se întoarce iarna. Meteorologii anunță strat de nea și ninsori viscolite

Ultima ora

ACTUALITATE

Se întoarce iarna. Meteorologii anunță strat de nea și ninsori viscolite

După ce ziua de 14 februarie a adus valori...
ACTUALITATE

Iași. Medic cardiolog judecat pentru luare de mită

Un medic cardiolog din cadrul Spitalului „Sfântul Spiridon” Iași...
INFRACȚIONAL

FOTO Roman-Neamț: Acțiuni ale polițiștilor în apropierea școlilor. Nouă firme sancționate cu amenzi totalizând 5.050 de lei

Vineri, 13 februarie 2026, "în intervalul orar 09.00– 12.00,...
EDUCATIE

Piatra-Neamț găzduiește etapa regională Est a competiției internaționale de robotică First Tech Challenge (20–22 februarie 2026)

Municipiul Piatra-Neamț intră pe harta evenimentelor educaționale din regiune,...
SOCIAL

Cod galben de ceață în Neamț, Bacău, Botoșani și Iași

Meteorologii Administrației Naționale (ANM) de la Serviciul Regional de...

Categorii

stiri regionale
Informare asupra datelor cu caracter personal prelucrate de zch.ro
Facebook RSS
© ZCH News - stiri regionale