Accident la Roman – un TIR s-a răsturnat în afara carosabilului. Șoferul a scăpat nevătămat

Un TIR încărcat cu marfă, inclusiv produse alimentare, s-a răsturnat pe centura ocolitoare a municipiului Roman. Evenimentul rutier în urma căruia șoferul a scăpat nevătămat a avut loc pe 13 februarie și a fost anunțat prin apel la numărul unic de urgență 112, înregistrat în dispeceratul ISU Neamț în jurul orei 19:45.

„În jurul orei 19:45 prin apel la 112 a fost anunțat un accident rutier produs pe strada Cucutei din municipiul Roman (pe varianta ocolitoare). Un autotren (ansamblu de vehicule format din cap tractor și remorcă) încărcat cu produse alimentare și non alimentare, în care se afla doar conducătorul auto, a părăsit partea carosabilă și s-a răsturnat pe o parte”, anunță ISU Neamț.

Au intervenit două echipaje de pompieri cu o autospecială de stingere cu modul pentru descarcerare și o ambulanță SMURD din cadrul Detașamentului Roman și un echipaj de la IPJ. „Conducătorul auto s-a autoevacuat până la sosirea forțelor de intervenție. Bărbatul în vârstă de 41 de ani nu a avut nevoie de îngrijiri medicale”, mai arată sursa citată. Urmează ca polițiștii rutieri să stabilească cauzele și condițiile care au dus la producerea accidentului de circulație.

FOTO ISU Neamț