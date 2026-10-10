Accident la Roman – un copil de 8 ani a ajuns la spital

O minoră de 8 ani a fost rănită și a ajuns la spital în urma unui accident de circulație care a avut loc pe 9 octombrie, la Roman. Polițiștii rutieri au fost anunțați prin apel la numărul unic de urgență 112, înregistrat în dispecerat în jurul orei 12:30, aceștia fiind solicitați pe strada Tinosului.

„În baza sesizării, polițiștii s-au deplasat la fața locului unde au constata la faptul că, în timp ce un bărbat de 58 de ani, din Roman, conducea un autoturism, pe strada Tinosului, ar fi surprins si accidentat o minoră, în vârsta de 8 ani care s-a angajat, în traversarea neregulamentară a străzii. În urma evenimentului rutier a rezultat vătămarea minorei, care a fost transportată la Spitalul Municipal Roman”, anunță IPJ Neamț.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilometru, rezultatul fiind negativ. Cercetările continuă în cadrul unui dosar penal pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor și condițiilor care au generat accidentul de circulație.

(G. S.)

Fotografii generice