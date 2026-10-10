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Accident la Roman – un copil de 8 ani a ajuns la spital

de Sofronia Gabi

O minoră de 8 ani a fost rănită și a ajuns la spital în urma unui accident de circulație care a avut loc pe 9 octombrie, la Roman. Polițiștii rutieri au fost anunțați prin apel la numărul unic de urgență 112, înregistrat în dispecerat în jurul orei 12:30, aceștia fiind solicitați pe strada Tinosului.

Accident la Roman – un copil de 8 ani a ajuns la spitalÎn baza sesizării, polițiștii s-au deplasat la fața locului unde au constata la faptul că, în timp ce un bărbat de 58 de ani, din Roman, conducea un autoturism, pe strada Tinosului, ar fi surprins si accidentat o minoră, în vârsta de 8 ani care s-a angajat, în traversarea neregulamentară a străzii. În urma evenimentului rutier a rezultat vătămarea minorei, care a fost transportată la Spitalul Municipal Roman”, anunță IPJ Neamț.

Accident la Roman – un copil de 8 ani a ajuns la spitalConducătorul auto a fost testat cu aparatul etilometru, rezultatul fiind negativ. Cercetările continuă în cadrul unui dosar penal pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor și condițiilor care au generat accidentul de circulație.

(G. S.)

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Autor:

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
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