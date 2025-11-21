Accident la Răucești – un autoturism a ieșit în decor și s-a răsturnat pe cupolă

Un eveniment rutier spectaculos a avut loc pe 20 noiembrie, în localitatea Răucești. Un autoturism a ieșit în decor și s-a răsturnat pe cupolă. Surprinzător, șoferul nu a suferit leziuni care să necesite tratament într-un unitate medicală. Apelul pentru ajutor, prin numărul unic de urgență 112, a fost înregistrat în dispeceratul ISU Neamț în jurul orei 16:07, salvatorii fiind solicitați să intervină pe DN 15C, în localitatea menționată.

Au plecat la drum militarii din cadrul Detașamentului de pompieri Târgu-Neamț, un echipaj de la Ambulanța Neamț și polițiștii rutieri. Până la sosirea acestora, toate persoanele ieșiseră din mașină. „Conducătorul auto, un bărbat în vârstă de aproximativ 65 de ani a primit îngrijiri medicale de la echipajul SAJ, ulterior refuzând transportul la spital”, anunță Inspectoratul pentru Situații de Urgență Neamț. Pompierii au acționat pentru asigurarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor. Urmează ca polițiștii rutieri să stabilească cauzele și condițiile care au dus la producerea accidentului.

FOTO: ISU Neamț