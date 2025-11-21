SOCIALACTUALITATENEAMȚ

Accident la Răucești – un autoturism a ieșit în decor și s-a răsturnat pe cupolă

de Sofronia Gabi

Un eveniment rutier spectaculos a avut loc pe 20 noiembrie, în localitatea Răucești. Un autoturism a ieșit în decor și s-a răsturnat pe cupolă. Surprinzător, șoferul nu a suferit leziuni care să necesite tratament într-un unitate medicală. Apelul pentru ajutor, prin numărul unic de urgență 112, a fost înregistrat în dispeceratul ISU Neamț în jurul orei 16:07, salvatorii fiind solicitați să intervină pe DN 15C, în localitatea menționată.Accident la Răucești – un autoturism a ieșit în decor și s-a răsturnat pe cupolă

Au plecat la drum militarii din cadrul Detașamentului de pompieri Târgu-Neamț, un echipaj de la Ambulanța Neamț și polițiștii rutieri. Până la sosirea acestora, toate persoanele ieșiseră din mașină. „Conducătorul auto, un bărbat în vârstă de aproximativ 65 de ani a primit îngrijiri medicale de la echipajul SAJ, ulterior refuzând transportul la spital”, anunță Inspectoratul pentru Situații de Urgență Neamț. Pompierii au acționat pentru asigurarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor. Urmează ca polițiștii rutieri să stabilească cauzele și condițiile care au dus la producerea accidentului.

FOTO: ISU Neamț

Sofronia Gabi
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
Vovidenia – mare sărbătoare creștină
Accident la Săbăoani: un autoturism s-a oprit într-un cap de pod

Infracțional Neamț

Urmărit internațional în Italia, depistat în Piatra-Neamț

Un pietrean de 54 de ani, dat în urmărire...
Infracțional Iași

Iași: Camion cu rachete antitanc și lansatoare de rachete descoperit în Vama Albița

Un cetățean moldovean a fost reținut pentru 24 de...
EDUCATIE

Când miniștrii fac lucruri trăznite: cel al Educației îi pune pe directorii de școli să verifice temele pentru acasă ale elevilor

Ministrul Educației, Daniel David dă dovadă încă odată că...
SANATATE

41 de medicamente noi pe lista celor compensate și gratuite

41 de medicamente noi pe lista celor compensate și gratuite
ACTUALITATE

Accident la Săbăoani: un autoturism s-a oprit într-un cap de pod

Militarii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț...

