Accident la Pipirig. După un slalom periculos printre mașini, un tânăr a lovit TIR și s-a oprit pe patul de spital!

Un tânăr de 20 de ani, care conducea un autoturism pe Drumul Național 15B, în satul Pluton, comuna Pipirig, a făcut slalom printre mașini, călcând peste marcajul longitudinal continuu și, la o curbă la dreapta, a pierdut controlul volanului. Din sens opus circula un ansamblu de vehicule, camion cu remorcă, cu care a intrat în coliziune.

„În urma verificărilor efectuate de polițiști, s-a stabilit faptul că, în timp ce un tânăr în vârstă de 20 de ani, din județul Iași, conducea un autoturism pe DN 15 B, în afara localității Pluton, pe o porțiune de drum cu marcaj longitudinal continuu și curbă la dreapta, ar fi efectuat manevra de depășire a mai multor autovehicule, pierzând controlul asupra direcției de deplasare și intrând în coliziune cu ansamblu de vehicule care se deplasa din sens opus.

În urma evenimentului rutier a rezultat rănirea tânărului care a fost transportat la o unitate medicală.

Ambii conducători auto au fost testați alcoolscopic rezultatele fiind negative.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare din culpă”, a transmis IPJ Neamț.

La locul accidentului au fost alocate forțe și mijloace de intervenție de la SVSU Pipirig, Detașamentul de pompieri Târgu-Neamț, SAJ și IPJ.

“Până la sosirea forțelor de intervenție, din interiorul autoturismului, un bărbat a fost scos de către participanții la trafic. Bărbatul în vârstă de aproximativ 20 de ani a fost preluat de echipajul SAJ și transportat la spital”, precizează căpitan Irina Popa, purtătorul de cuvânt al ISU Neamț.