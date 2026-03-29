Accident la Piatra Neamț. Un șofer a ajuns la spital după ce a intrat cu mașina într-un gard

de Popa Denisa

Accident la Piatra Neamț. Un șofer a ajuns la spital după ce a intrat cu mașina într-un gardUn bărbat în vârstă de 60 de ani a fost rănit și transportat la spital după ce a pierdut controlul volanului și a ieșit cu mașina de pe carosabil, la ieșirea din Piatra Neamț spre Roman.

Potrivit informațiilor transmise de ISU Neamț, accidentul a avut loc în jurul orei 14:35, fiind semnalat printr-un apel la 112. Autoturismul în care se afla doar șoferul a părăsit partea carosabilă și s-a oprit într-un gard.

La fața locului au intervenit pompierii de la Detașamentul Piatra Neamț, cu o autospecială de intervenție și o ambulanță SMURD TIM, alături de echipaje ale poliției.

Salvatorii au găsit victima în interiorul autoturismului și au intervenit pentru extragerea acesteia, folosind o targă specială. Bărbatul a fost preluat de echipajul medical și transportat ulterior la spital pentru îngrijiri de specialitate.
În paralel, pompierii au asigurat măsurile PSI.

Foto: ISU Neamț

Popa Denisa
Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Este cel mai tânăr membru al echipei și o experiență în presă de un an și 6 luni. Are excelente abilități tehnice.
Veste bună pentru fermieri. Motorină fără accize și TVA în 2026
Veste bună pentru fermieri. Motorină fără accize și TVA în 2026
FOTO. Drum inundat la Crăcăoani. Acces blocat pentru vehiculele mari
FOTO. Drum inundat la Crăcăoani. Acces blocat pentru vehiculele mari

FOTO. Drum inundat la Crăcăoani. Acces blocat pentru vehiculele mari

Accesul rutier către o parte a satului Crăcăoani este...
ADMINISTRAȚIE

Veste bună pentru fermieri. Motorină fără accize și TVA în 2026

Ministerul Agriculturii pregătește o măsură de sprijin pentru fermieri,...
INFRACȚIONAL

Botoșani. Șofer fără permis și băut, reținut de polițiști. Alte zeci de sancțiuni după controale în trafic

O nouă intervenție a polițiștilor botoșăneni scoate în evidență...
INFRACȚIONAL

Neamț. Șoferi prinși băuți la volan într-o singură zi. Unii aveau alcoolemii ridicate, alții nu aveau dreptul să conducă

Ziua de sâmbătă, 28 martie a adus o serie...
INFRACȚIONAL

Autoutilitară cu lemne confiscată de polițiștii din Neamț

Infracțiunile din domeniul silvic au devenit o prioritate importantă...

