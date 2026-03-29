Accident la Piatra Neamț. Un șofer a ajuns la spital după ce a intrat cu mașina într-un gard

Un bărbat în vârstă de 60 de ani a fost rănit și transportat la spital după ce a pierdut controlul volanului și a ieșit cu mașina de pe carosabil, la ieșirea din Piatra Neamț spre Roman.

Potrivit informațiilor transmise de ISU Neamț, accidentul a avut loc în jurul orei 14:35, fiind semnalat printr-un apel la 112. Autoturismul în care se afla doar șoferul a părăsit partea carosabilă și s-a oprit într-un gard.

La fața locului au intervenit pompierii de la Detașamentul Piatra Neamț, cu o autospecială de intervenție și o ambulanță SMURD TIM, alături de echipaje ale poliției.

Salvatorii au găsit victima în interiorul autoturismului și au intervenit pentru extragerea acesteia, folosind o targă specială. Bărbatul a fost preluat de echipajul medical și transportat ulterior la spital pentru îngrijiri de specialitate.

În paralel, pompierii au asigurat măsurile PSI.

