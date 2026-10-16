Accident la Piatra-Neamț – șoferul a dus victima acasă, însă bărbatul a avut nevoie de îngrijiri medicale

Un accident de circulație soldat cu rănirea unei persoane a avut loc joi, 15 octombrie în Piatra Neamț. Un șofer a acroșat un pieton, apoi l-a dus acasă și a anunțat evenimentul rutier. Victima a avut nevoie de ajutor medical, astfel că șoferul este cercetat penal pentru acuze de vătămare corporală din culpa și părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ștergerea urmelor acestuia.

„La data de 15 octombrie a.c., în jurul orei 11:00, la sediul Poliției municipiului Piatra-Neamț s-a prezentat un tânăr de 23 de ani, din aceeași localitate, care a sesizat faptul că, în jurul orei 10:00, în timp ce conducea o autoutilitară, în parcarea amenajată la intersecția străzilor Locotenent Drăghiescu cu bulevardul 9 Mai, la efectuarea manevrei de mers înapoi, pentru a parca autovehiculul, ar fi acroșat un bărbat de 72 de ani, care se deplasa în calitate de pieton pe partea carosabilă. În urma coliziunii, pietonul s-ar fi dezechilibrat și ar fi căzut, fiind transportat la solicitarea sa, la adresa de domiciliu”, anunță IPJ Neamț.

Ulterior victima s-a prezentat la Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț în vederea acordării de îngrijiri medicale. Conducătorul auto a părăsit locul faptei, dar s-a prezentat la sediul subunității de poliție pentru a anunța accidentul rutier. Tânărul a fost testat cu aparatul etilometru în vederea determinării concentrației de alcool, iar rezultatul a fost negativ.

(G. S.)