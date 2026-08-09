Accident la Petru Vodă – o tânără a rămas încarcerată

Un accident de circulație soldat cu rănirea unei persoane a avut loc în dimineața de 9 august în localitatea Petru Vodă din comuna Poiana Teiului. Apelul pentru ajutor prin numărul unic de urgență 112 a fost înregistrat în dispeceratul ISU Neamț în jurul orei 08:10. Salvatorii au fost solicitați pe DN 15B după impactul dintre două autoturisme în care se aflau patru persoane.

La locul solicitării au fost alocate forțe și mijloace de intervenție de la Garda nr. 2 de Intervenție Poiana Teiului și IPJ. Ajunși la locul indicat, pompierii au constatat că, în urma accidentului rutier, o persoană era încarcerată într-unul dintre autoturisme. Celelalte persoane implicate în accident erau deja evacuate și nu au necesitat îngrijiri medicale.

„Cu ajutorul echipamentelor specifice din dotarea autospecialei, pompierii au acționat pentru extragerea victimei din autoturism, după care au predat-o echipajului SMURD. Victima, o femeie în vârstă de 27 de ani, a primit îngrijiri medicale la fața locului de la echipajul SMURD, după care a fost transportată la spital pentru investigații și tratament de specialitate”, anunță ISU Neamț. Urmează ca polițiștii rutieri să stabilească cauzele și condițiile în care a avut loc evenimentul nedorit.

FOTO ISU Neamț

(G. S.)