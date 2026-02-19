Accident la Petricani – traficul este blocat pe ambele sensuri

Un accident de circulație produs la Petricani, în jurul orei 10:40, a blocat circulația pe ambele sensuri după ce un TIR a ajuns de-a curmezișul drumului. Pompierii militari din cadrul ISU Neamț au fost solicitați în ajutor prin numărul unic de urgență 112, unde un autotren, fără încărcătură, a părăsit partea carosabilă. Au intervenit două echipaje de pompieri cu o autospecială de stingere cu modul pentru descarcerare și o ambulanță SMURD din cadrul Detașamentului Târgu-Neamț și un echipaj de la IPJ.

„La sosirea pompierilor, conducătorul auto era ieșit din cabina autotrenului. Bărbatul în vârstă de 47 de ani a primit îngrijiri medicale de la echipajul SMURD după care a fost transportat la spital. Pompierii au acționat pentru asigurarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor. Traficul rutier este blocat pe ambele sensuri de circulație”, anunță ISU Neamț.

FOTO: ISU Neamț