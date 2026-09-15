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Accident la Oniceni. O femeie însărcinată a fost rănită

de Sofronia Gabi

O femeie însărcinată în 8 luni a fost rănită în urma unui accident de circulație care a avut loc pe 14 septembrie, în localitatea Oniceni. Forțele de ordine au fost solicitate în ajutor prin apel la numărul unic de urgență 112, înregistrat în dispecerat în jurul orei 16:30, polițiștii intervenind pe DC74.

În urma verificărilor efectuate de polițiști a rezultat faptul că, în timp ce un tânăr de 25 de ani, conducea un atelaj hipo, pe un sector de drum în pantă, ar fi pierdut controlul asupra calului, părăsind partea carosabilă și intrând în șanțul de pe partea dreaptă, moment în care pasagera, o tânără de 21 de ani, s-ar fi dezechilibrat și ar fi căzut”, a anunțat Inspectoratul de Poliție Județean Neamț.

Cercetările ulterioare au stabilit faptul că bărbatul care conducea căruța era sub influența alcoolului. Acesta a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind de 0,66 mg/l alcool pur în aerul respirat. Polițiștii rutieri continuă cercetările pentru stabilirea cauzelor și condițiilor în care a avut loc accidentul.

FOTO ilustrativă

Autor:

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
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