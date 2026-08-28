Accident la Oglinzi. Un bărbat a fost rănit

Un bărbat în vârstă de 51 de ani, din Răucești, a fost rănit într-un accident produs joi, 27 august, pe DN 15C, în afara localității Oglinzi.

Potrivit polițiștilor din cadrul Poliției orașului Târgu Neamț, aceștia au fost sesizați prin 112, în jurul orei 11:33, cu privire la producerea unui accident soldat cu vătămarea corporală a unei persoane.

Din primele verificări efectuate la fața locului a reieșit că bărbatul de 51 de ani conducea un autoturism pe DN 15C, în afara localității Oglinzi, moment în care ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare.

Mașina s-a răsturnat pe cupolă, în afara părții carosabile, iar în urma accidentului conducătorul auto a fost rănit.

Polițiștii continuă cercetările. În cauză a fost întocmit un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă.