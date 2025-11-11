Stiri fierbintiACTUALITATENEAMȚ

Accident la ieșirea din Piatra Neamț spre Dumbrava Roșie

de Popa Denisa

Un accident produs în această după amiază strada General Nicolae Dăscălescu, a generat cozi foarte lungi pentru cei care vroiau să iasă din Piatra Neamț spre Dumbrava Roșie, după cum se poate vedea din video-ul de mai jos.

Conform informațiilor furnizate de ISU Neamț, în accident erau implicate două autoturisme, în care se aflau doar conducătorii auto.

Până la sosirea forțelor de intervenție cele două persoane (un bărbat de 63 de ani și o femeie de 41 de ani) s-au autoevacuat.

Acestea au fost asistate medical de echipajul SMURD TIM însă au refuzat transportul la spital”, precizează comunicatul ISU Neamț.

Autor:

Popa Denisahttps://zch.ro/
Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Este cel mai tânăr membru al echipei și o experiență în presă de un an și 6 luni. Are excelente abilități tehnice.
