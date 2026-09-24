Accident la Girov – biciclist lovit de o mașină

Un bărbat în vârstă de 73 de ani din comuna Căciulești a fost lovit de o mașină, în dimineața zilei de miercuri, 23 septembrie 2026, în intersecția dintre strada Mihai Corbu, din Girov, cu DJ156A, în timp ce mergea pe bicicletă.

În urma accidentului, biciclistul a fost rănit, însă un echipaj medical l-a diagnosticat la fața locului, informează Inspectoratul de Poliție Județean Neamț, prin intermediul unui comunicat.

Agenții de poliție care s-au deplasat la locul accidentului i-au testat pe ambii conducători de vehicule cu aparatul etilotest, dar rezultate au ieșit negative.

În prezent, se fac cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

Ioana Mărcuțianu

Foto ilustrativă: arhivă