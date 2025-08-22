Un accident grav s-a petrecut pe raza municipiului Câmpulung Moldovenesc, unde patru autovehicule au fost implicate într-un carambol soldat cu rănirea a două persoane, un adult și un minor.

Potrivit ISU Suceava, la fața locului au intervenit pompierii militari din cadrul Secției de Pompieri Câmpulung Moldovenesc, care au acționat cu o autospecială de stingere cu apă și spumă, o autospecială pentru descarcerare, precum și o ambulanță SMURD tip B2. Intervenția a fost sprijinită și de două ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean. Trei persoane, doi adulți și un minor, au fost evaluate de echipajele medicale și paramedicale. În urma evaluării, un adult și un copil au fost transportați la spital pentru investigații amănunțite și tratament de specialitate. Cea de-a treia persoană, deși a fost monitorizată la fața locului, a refuzat transportul la unitatea medicală. Autoritățile continuă cercetările pentru a stabili cauzele exacte ale producerii accidentului. Circulația în zonă a fost temporar restricționată pe durata intervenției.

Denisa Popa

Foto: ISU Suceava