Accident la Borca. Un copil de 11 ani a fost rănit

Un minor în vârstă de 11 ani a fost rănit după ce a ieșit în trafic cu un motocross care nu era înmatriculat. S-a întâmplat pe 6 mai, în localitatea Borca, polițiștii fiind anunțați prin apel la numărul unic de urgență 112, înregistrat în dispecerat în jurul orei 17:30.

„Din primele cercetări s-a constatat faptul că, în timp ce minorul de 11 ani, din Borca, se deplasa cu un motocross neînmatriculat, în localitatea Borca, nu ar fi oprit la indicatorul rutier „STOP”, acesta intrând în coliziune cu un autoturism ce se deplasa regulamentar pe strada principală, rezultând rănirea minorului”, anunță Inspectoratul de Poliție Județean Neamț.

Conducătorul autoturismului, un bărbat în vârstă de 64 de ani, din aceeași localitate, a fost testat alcoolscopic, rezultatul fiind negativ. Cercetările pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor și condițiilor în care a avut loc evenimentul rutier continuă în cadrul unui dosar penal cu acuze de vătămare corporală din culpă.