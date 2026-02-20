Accident la Bicaz-Chei. Un șofer băut a intrat într-un semafor – la plecare a luat o parte din dispozitivul de dirijare a traficului

Un eveniment rutier mai puțin obișnuit a avut loc pe 19 februarie, după lăsarea întunericului, în localitatea Bicaz-Chei. Un șofer sub influența alcoolului a pus la pământ un semafor și și-a văzut de drum. Oamenii legii din cadrul Secției de Poliție Rurală Bicaz au fost sesizați prin apel la numărul unic de urgență 112, înregistrat în dispecerat în jurul orei 19:30.

În urma deplasării la fața locului s-a stabilit faptul că o persoană necunoscută ar fi condus un autoturism pe DN12C, în localitatea Bicaz-Chei, intrând în coliziune cu un semafor instalat pentru dirijarea traficului rutier. „Totodată, s-a stabilit faptul că partea superioară a semaforului lipsește. În urma verificărilor efectuate de polițiști, a fost identificată persoana bănuită de comiterea faptei, un bărbat, în vârstă de 50 de ani, din Bicaz-Chei. Bărbatul a fost testat alcoolscopic, rezultatul indicând o concentrație de 0,42 mg/l alcool pur în aerul expirat”, anunță Inspectoratul de poliție Județean Neamț.

Cercetările continuă în cadrul unui dosar penal cu acuze de comitere a infracțiunilor de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului și furt calificat.

FOTO: IPJ Neamț

(G. S.)