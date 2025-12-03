Accident la Bălușeni: mașină răsturnată pe carosabil, șoferul a ajuns la spital

Un accident rutier a avut loc, în această dimineață, pe un drum din localitatea Bălușeni, județul Botoșani. În eveniment a fost implicat un singur autoturism.

La fața locului au ajuns pompierii din cadrul Detașamentului Botoșani, cu o autospecială de stingere dotată cu modul de descarcerare, precum și un echipaj al Serviciului Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare (SMURD).

Salvatorii au găsit autoturismul răsturnat pe cupolă, pe partea carosabilă. Din fericire, în urma evaluării s-a constatat că nicio persoană nu era încarcerată.

Șoferul mașinii a fost preluat de echipajul medical aflat la fața locului și transportat la spital pentru investigații și îngrijiri de specialitate.

Pompierii au intervenit, de asemenea, pentru asigurarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor, având în vedere riscul de producere a unui incendiu în urma avariilor suferite de autoturism.

Foto: ISU Botoșani