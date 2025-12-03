Social BotoșaniACTUALITATESOCIAL

Accident la Bălușeni: mașină răsturnată pe carosabil, șoferul a ajuns la spital

de Popa Denisa

Accident la Bălușeni: mașină răsturnată pe carosabil, șoferul a ajuns la spitalUn accident rutier a avut loc, în această dimineață, pe un drum din localitatea Bălușeni, județul Botoșani. În eveniment a fost implicat un singur autoturism.

La fața locului au ajuns pompierii din cadrul Detașamentului Botoșani, cu o autospecială de stingere dotată cu modul de descarcerare, precum și un echipaj al Serviciului Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare (SMURD).

Salvatorii au găsit autoturismul răsturnat pe cupolă, pe partea carosabilă. Din fericire, în urma evaluării s-a constatat că nicio persoană nu era încarcerată.Accident la Bălușeni: mașină răsturnată pe carosabil, șoferul a ajuns la spital

Șoferul mașinii a fost preluat de echipajul medical aflat la fața locului și transportat la spital pentru investigații și îngrijiri de specialitate.

Pompierii au intervenit, de asemenea, pentru asigurarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor, având în vedere riscul de producere a unui incendiu în urma avariilor suferite de autoturism.Accident la Bălușeni: mașină răsturnată pe carosabil, șoferul a ajuns la spital Accident la Bălușeni: mașină răsturnată pe carosabil, șoferul a ajuns la spital

Foto: ISU Botoșani

Autor:

Popa Denisahttps://zch.ro/
Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Este cel mai tânăr membru al echipei și o experiență în presă de un an și 6 luni. Are excelente abilități tehnice.
