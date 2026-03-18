INFRACȚIONALACTUALITATEBACĂU

Accident la Bacău. Un șofer fără permis a fugit de poliție și a intrat într-un alt autoturism – 3 persoane au fost rănite

de Vlad Bălănescu

Un accident s-a petrecut în această dimineață, 18 martie în municipiul Bacău, în jurul orei 08.30.

Conform informațiilor furnizate de IPJ Bacău, „un conducător auto nu a oprit la solicitarea polițiștilor și și-a continuat deplasarea. Ajuns pe un segment de drum ce permite trecerea unui singur autoturism, din cauza celor parcate pe ambele sensuri, ar fi pătruns fără să acorde prioritate și a intrat în coliziune cu un autovehicul condus regulamentar de un bărbat de 57 de ani”. În urma impactului, mașinile au fost proiectat în alte două autoturisme parcate în zonă.

Ambii conducători auto și o pasageră au fost răniți.

Niciunul din conducătorii auto nu se afla sub influența alcoolului.

Din verificări a rezultat că tânărul de 33 de ani nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule”, precizează comunicatul IPJ Bacău.

Foto ilustrativă: arhivă

Autor:

Vlad Bălănescuhttp://www.zch.ro
Vlad Bălănescu este administratorul și redactorul șef al site-ului zch.ro. Este doctor în economie și se ocupă în principal de redactarea de materiale din acest domeniu dar și de analize de natură politică, educațională sau administrativă. De mai mult de șase ani scrie pentru site-urile www.mesagerulneamt.ro și www.zch.ro și săptămânalul Mesagerul de Neamț.
Categorii

stiri regionale
Informare asupra datelor cu caracter personal prelucrate de zch.ro
Facebook RSS
© ZCH News - stiri regionale