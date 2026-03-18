Accident la Bacău. Un șofer fără permis a fugit de poliție și a intrat într-un alt autoturism – 3 persoane au fost rănite

Un accident s-a petrecut în această dimineață, 18 martie în municipiul Bacău, în jurul orei 08.30.

Conform informațiilor furnizate de IPJ Bacău, „un conducător auto nu a oprit la solicitarea polițiștilor și și-a continuat deplasarea. Ajuns pe un segment de drum ce permite trecerea unui singur autoturism, din cauza celor parcate pe ambele sensuri, ar fi pătruns fără să acorde prioritate și a intrat în coliziune cu un autovehicul condus regulamentar de un bărbat de 57 de ani”. În urma impactului, mașinile au fost proiectat în alte două autoturisme parcate în zonă.

Ambii conducători auto și o pasageră au fost răniți.

„Niciunul din conducătorii auto nu se afla sub influența alcoolului.

Din verificări a rezultat că tânărul de 33 de ani nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule”, precizează comunicatul IPJ Bacău.

