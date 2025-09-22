Accident între o mașină și o căruță la Borlești. Un minor și o femeie au fost răniți

Două persoane, dintre care un adolescent de 14 ani, au fost rănite duminică seara, 21 septembrie, în urma unui accident petrecut pe în comuna Borlești.

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Neamț, un șofer în vârstă de 77 de ani, aflat la volanul unui autoturism care circula dinspre Roznov spre Tazlău, nu ar fi păstrat distanța regulamentară față de o căruță aflată în fața sa și a intrat în coliziune cu aceasta.

„În urma evenimentului, atât conducătoarea atelajului hipo o femeie în vârstă de 69 de ani și un pasager din atelaj, în vârstă de 14 ani, au suferit leziuni și au fost transportați cu ambulanța la spital, în vederea acordării de îngrijiri medicale”, au declarat reprezentanții IPJ Neamț.

Atât șoferul, cât și celălalt participant la trafic au fost verificați cu aparatul etilotest, fără a se constata prezența alcoolului.

Polițiștii au întocmit un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și continuă cercetările.

Denisa POPA

