Accident între două autoturisme în Piatra Neamț. O femeie a fost transportată la spital

O femeie în vârstă de 41 de ani a ajuns la spital, luni după-amiază, 21 septembrie, în urma unui accident produs pe strada Mihai Viteazul din Piatra Neamț.

Accidentul a fost anunțat la 112 în jurul orei 16:40. În eveniment au fost implicate două autoturisme, în care se aflau patru persoane.

Potrivit informațiilor transmise de ISU Neamț, la locul solicitării au intervenit pompierii Detașamentului Piatra Neamț și echipaje ale IPJ Neamț. La sosirea salvatorilor, toate persoanele implicate se aflau în afara mașinilor.

Femeia de 41 de ani a primit îngrijiri medicale din partea echipajului SMURD TIM, după care a fost transportată la spital.

Foto: ISU Neamț